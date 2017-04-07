Нил Горсач стал членом Верховного суда США

Читайте также

Нил Горсач стал членом Верховного суда США

744

Фото: © REUTERS/Jim Bourg

Американский конгресс после продолжительных дебатов согласился с его кандидатурой.

После почти недельных дебатов Конгресс США утвердил Нила Горсача 113-м членом Верховного суда. В пользу этого решения высказалось 54 сенатора, против проголосовало 45.

— Кандидатура Нила Горсача из Колорадо на пост члена Верховного суда утверждена, — объявил итог вице-президент США Майкл Пенс.

Пенс по законодательству является председателем верхней палаты американского конгресса.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал утверждение Горсача как "историческое". Процесс же голосования, по его мнению, стал "самым открытым". Об этом заявил Белый дом.

Горсач примет присягу в понедельник, 10 апреля.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!