Нил Горсач стал членом Верховного суда США

Американский конгресс после продолжительных дебатов согласился с его кандидатурой.

После почти недельных дебатов Конгресс США утвердил Нила Горсача 113-м членом Верховного суда. В пользу этого решения высказалось 54 сенатора, против проголосовало 45.

— Кандидатура Нила Горсача из Колорадо на пост члена Верховного суда утверждена, — объявил итог вице-президент США Майкл Пенс.

Пенс по законодательству является председателем верхней палаты американского конгресса.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал утверждение Горсача как "историческое". Процесс же голосования, по его мнению, стал "самым открытым". Об этом заявил Белый дом.

Горсач примет присягу в понедельник, 10 апреля.