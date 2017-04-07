Боевики ИГИЛ казнили десятки мирных жителей, бегущих из Мосула

Читайте также

Боевики ИГИЛ казнили десятки мирных жителей, бегущих из Мосула

282

Мужчина оплакивает свою дочь, убитую боевиками ИГИЛ. Фото: © REUTERS/Khalid al Mousily

Боевики группировки ИГИЛ* жестоко расправляются с мирными гражданами, которые пытаются покинуть Мосул, где идут ожесточённые бои между террористами и солдатами иракской армии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидцев.

Жители Мосула, которым всё же удалось сбежать из города, рассказали журналистам о том, как находили тела своих родных и близких — боевики расправлялись с целыми семьями.

По данным Совета безопасности Курдистана, всего за два дня от рук террористов погибло более 140 мирных граждан.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!