Боевики ИГИЛ казнили десятки мирных жителей, бегущих из Мосула

Боевики группировки ИГИЛ* жестоко расправляются с мирными гражданами, которые пытаются покинуть Мосул, где идут ожесточённые бои между террористами и солдатами иракской армии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидцев.

Жители Мосула, которым всё же удалось сбежать из города, рассказали журналистам о том, как находили тела своих родных и близких — боевики расправлялись с целыми семьями.

По данным Совета безопасности Курдистана, всего за два дня от рук террористов погибло более 140 мирных граждан.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.