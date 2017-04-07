Бывшим бойцам украинского батальона "Торнадо", пытавшим людей, вынесли приговор

Восемь бывших бойцов батальона МВД Украины "Торнадо" приговорены к длительным тюремным срокам за пытки и изнасилования гражданских лиц. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

— Оглашён приговор бывшим милиционерам роты "Торнадо", которые пытали мирных граждан, — сообщил он.

Дольше всех за решёткой проведёт командир "Торнадо" Руслан Онищенко — 11 лет. Белорус Даниил Ляшук, известный под прозвищем Моджахед, осуждён на десять лет. К девяти с половиной годам приговорили бойца Илью Холода. По девять лет получили Николай Цукур, Никита Куст, Николай Глебов и Борис Гульчук, восемь лет — Анатолий Пламадяла. Ещё четверых торнадовцев приговорили к условным срокам.

Напомним, бойцов роты МВД Украины "Торнадо" задержали летом 2015 года. Их обвиняли в жестоких пытках жителей Луганской области, мародёрстве и изнасилованиях.