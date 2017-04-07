Упавшие с крыши влюблённые подростки оставили прощальное послание в соцсетях

— Всем прощайте, и простите за всё, я вас всех люблю, — такой статус значится в аккаунте в социальной сети у 18-летнего Даниила, упавшего с крыши вместе со своей 14-летней возлюбленной Марией (имена изменены. — Прим. Лайфа) в пятницу, 7 апреля.

По предварительной информации, подростки состояли в так называемых группах смерти и за день до рокового поступка оставили у себя на страницах прощальные послания.

Ранее сообщалось, что в городе Реже Свердловской области двое молодых людей прыгнули с крыши многоэтажного здания. Спасти юных влюблённых не удалось — 18-летний Даниил и 14-летняя Мария (имена изменены. — Прим. Лайфа) скончались в районной больнице от полученных травм.

В настоящее время поиском причин, толкнувших молодых людей на столь отчаянный шаг, занимаются сотрудники Следственного комитета РФ.