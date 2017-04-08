Пентагон опубликовал спутниковые снимки атакованного сирийского аэродрома

В американском военном ведомстве утверждают, что все 59 ракет "Томагавк" достигли цели.

Пентагон распространил спутниковые снимки авиабазы Шайрат, которая сегодня рано утром подверглась массированному ракетному удару, который нанесли корабли ВМС США. На опубликованных кадрах видно, насколько серьёзными оказались разрушения на аэродроме.

Министерство обороны России заявило, что из 59 выпущенных ракет до Шайрата долетели лишь 23, однако командование Военно-морских сил США утверждает, что все "Томагавки" попали в выбранные цели — они уничтожили или повредили ангары и стоявшие в них самолёты, а также привели в негодность взлётно-посадочную полосу.

Всего, по данным американского военного ведомства, во время ракетного обстрела удалось вывести из строя два десятка сирийских самолётов. Один из экспертов прокомментировал телеканалу CNN распространённые российским телевидением кадры, заявив, что из-за размеров авиабазы ВМС США и не планировали наносить удар по всем её частям, а тщательно выбирали цели для атаки.

Ответил Пентагон и на озвученные агентством SANA данные, что якобы во время атаки погибли мирные жители, в том числе дети. В Минобороны США напомнили, что удар был нанесён в 3:45 утра по местному времени, а жилые постройки, судя по опубликованным снимкам, находятся вдали от места падения ракет.