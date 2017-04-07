Ростовский подрывник заявил, что не знал о близко расположенной школе

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Ростовский подрывник заявил, что не знал о близко расположенной школе

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Днём 7 апреля следователями СУ СК по Ростовской области был проведён следственный эксперимент, на котором 46-летний Эдуард Ш., заложивший СВУ для устранения соперника, рассказал правоохранителям детали своего поступка.

По словам задержанного, он специально оставил начинённый порохом фонарик включённым, чтобы привлечь внимание 47-летнего Дмитрия К, к которому испытывал личную неприязнь на почве ревности.

Источники в правоохранительных органах рассказали Лайфу, что мужчина признал вину в содеянном. При этом он особо просил отметить, что не знал о том, что здание, рядом с которым он заложил СВУ, является общеобразовательной школой.

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