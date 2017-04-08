В США четыре человека погибли при крушении самолёта

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В США четыре человека погибли при крушении самолёта

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Фото: Twitter/@BNAlertsHQ

В результате падения легкомоторного самолёта Piper PA-46 в американском штате Орегон погибло четыре человека, передаёт Reuters.

По данным полиции, авария произошла в 16 километрах от аэропорта города Юджин. О том, сообщал ли пилот о чрезвычайной ситуации дежурному, не известно.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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