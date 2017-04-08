В США четыре человека погибли при крушении самолёта

В результате падения легкомоторного самолёта Piper PA-46 в американском штате Орегон погибло четыре человека, передаёт Reuters.

#BREAKING: 4 people have died after a plane crash just north of Harrisburg, Oregon. pic.twitter.com/t6u1yAsGun — BreakingNewsAlertsHQ (@BNAlertsHQ) 7 апреля 2017 г.

По данным полиции, авария произошла в 16 километрах от аэропорта города Юджин. О том, сообщал ли пилот о чрезвычайной ситуации дежурному, не известно.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.