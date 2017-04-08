Совбез США предложил Трампу разместить ядерное оружие в Южной Корее

Если кооперация американских и китайских властей по сдерживанию ядерной программы КНДР не сложится, то президент Соединённых Штатов может воспользоваться другими вариантами ответа на угрозу.

Совет национальной безопасности США (СНБ) представил президенту Дональду Трампу два варианта ответа на ядерную программу КНДР: разместить ядерное оружие в Южной Корее или устранить северокорейского лидера Ким Чен Ына. Данный документ был подготовлен для Трампа перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты, сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Эти два варианта, по утверждению телеканала, могут быть использованы, если китайская и американская стороны не придут к общему решению по сдерживанию Северной Кореи. Если же взаимодействие наладится, то к Пхеньяну будут применены санкции.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти стремятся к сотрудничеству с Китаем по КНДР, но не исключают того, что пойдут и по собственному пути, если это сотрудничество не сложится.