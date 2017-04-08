Совбез США предложил Трампу разместить ядерное оружие в Южной Корее

Совет национальной безопасности США (СНБ) представил президенту Дональду Трампу два варианта ответа на ядерную программу КНДР: разместить ядерное оружие в Южной Корее или устранить северокорейского лидера Ким Чен Ына. Данный документ был подготовлен для Трампа перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты, сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
Эти два варианта, по утверждению телеканала, могут быть использованы, если китайская и американская стороны не придут к общему решению по сдерживанию Северной Кореи. Если же взаимодействие наладится, то к Пхеньяну будут применены санкции.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти стремятся к сотрудничеству с Китаем по КНДР, но не исключают того, что пойдут и по собственному пути, если это сотрудничество не сложится.
- Популярные
- По времени