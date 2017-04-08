Шведский посол поблагодарил россиян за сочувствие

Петер Эриксон разместил в своём "твиттере" слова признательности в связи терактом в столице Швеции.

Посол Швеции в России Петер Эриксон адресовал слова благодарности россиянам за их сочувствие в связи с терактом в Стокгольме. После того как в шведской столице произошла трагедия с умышленным наездом грузовика на людей, к зданию дипмиссии в Москве люди стали приносить цветы и свечи.

— 7/4/2017. Спасибо за ваше сочувствие, — написал дипломат у себя в "твиттере". Свою запись Эриксон сопроводил фотографиями со спущенными флагами и цветами у стен дипмиссии.

Днём 7 апреля угнанный грузовик протаранил группу людей на главной пешеходной улице Дроттнинггатан в Стокгольме. На данный момент задержан один человек.