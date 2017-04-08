Twitter отозвал иск к администрации Трампа

Интернет-компания встала на защиту Конституции США и отказалась раскрывать имена владельцев аккаунта, публикующего сообщения об иммиграции.

Компания Twitter Inc., владеющая сервисом микроблогов "Твиттер", отозвала иск к администрации президента США Дональда Трампа. На такой шаг корпорация пошла после того, как власти перестали требовать данные человека, отвечающего за аккаунт "Альтернативная иммиграция", пишет BBC.

Ранее, по сообщению "Твиттера", Таможенно-пограничная служба США настаивала на раскрытии информации о владельцах страницы, на которой периодически публикуются сообщения, идущие вразрез с политикой администрации Трампа. Компания отказалась идти навстречу властям, сославшись на свободу слова, и подала иск против правительства.

Спустя несколько дней Минюст США ответил "Твиттеру", что просьба чиновников о раскрытии имён владельцев аккаунта больше не имеет силы. Узнав об исходе дела, "Альтернативная иммиграция" опубликовала твит с благодарностью.

We are taking a break! The past few days have been extremely difficult and full of anxiety. Thank you again America! — ALT Immigration (@ALT_uscis) 7 апреля 2017 г.

— Мы сделаем перерыв! Прошедшие несколько дней были невероятно тяжелы для нас и полны тревог. Спасибо ещё раз, Америка, — говорится в сообщении.