СМИ сообщили о новом задержании по делу о теракте в Стокгольме

Один подозреваемый уже находится в полиции — он сам заявил о своей виновности в теракте.

В Швеции задержан ещё один подозреваемый в причастности к теракту в Стокгольме, об этом сообщает газета Expressen.

О розыске нескольких подозреваемых по делу о стокгольмском наезде СМИ сообщали ранее со ссылкой эксперта НИИ обороны Швеции Магнуса Расторпа. Этот вывод он озвучил после того, как проанализировал заявление премьера страны об усилении контроля на границах.

Напомним, полиция Стокгольма уже задержала одного подозреваемого, который сам заявил о своей виновности в теракте. Исходя из заявления главы правительства, Расторп сделал вывод, что задержанный либо не является непосредственным исполнителем, либо у него могли быть сообщники.

— В этой среде всегда существует риск, что участвует несколько человек, — пояснил свою мысль эксперт.

Ещё одним аргументом стала похожесть стокгольмской трагедии и терактов в Ницце и Берлине — в них тоже для массового убийства людей использовались многотонные грузовики.