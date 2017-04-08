Лукашенко договорился с Путиным о цене на российский газ в 2017 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о цене, по которой Минск будет закупать российский газ. По словам Лукашенко, до конца этого года она останется прежней — $130 за тысячу кубометров.

— Я сказал Путину: "Если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите". Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили, как он есть. Вот 130 долларов есть, чтобы до конца 130 долларов было, — сообщил о ходе переговоров белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко сообщал, что расхождение между ценой, которую предлагает Москва, и той, которую хочет Минск, компенсируют за счёт реэкспорта российской нефти белорусской стороной.