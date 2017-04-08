Лидер республиканцев в Сенате предложил наказать РФ санкциями за поддержку Асада

По мнению конгрессмена, Россия уже неоднократно демонстрировала, что её нельзя считать другом Америки.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет открыт для принятия новых антироссийских санкций, если таковые получат поддержку обеих партий. Об этом сообщает портал The Hill.

— Если администрация президента посчитает, что нуждается в дополнительных санкциях, или мы сможем придумать что-то, что получит поддержку обеих партий, я открыт для этого, — пояснил Макконнелл свою позицию.

Сенатор добавил, что готов обсудить с председателем Комитета по внешним связям Бобом Коркером дополнительные санкции за ту поддержку, которую Россия оказывает режиму сирийского президента Башара Асада.

— Русские — не наши друзья. Я думаю, они покажут это снова и снова, — заключил Макконнелл.