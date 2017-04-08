Варшаву возмутило появление в Катыни данных о погибших в плену красноармейцах

МИД Польши утверждает, что сведения о бойцах РККА, размещённые на информационных стендах, в разы превышают реальные данные.

МИД Польши возмутился информацией о погибших в польском плену в 20-х годах прошлого века красноармейцах, которая размещена в музейном комплексе Катынь под Смоленском. По заявлению дипведомства, эти данные являются недостоверными.

На своём официальном сайте вечером 7 апреля польский МИД заявил, что размещённые данные в разы превышают реальные цифры, подтверждённые различными историками.

— Министерство иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняло размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919-1921 годах, умерших в плену в Польше, — гласит официальный релиз ведомства.

Варшава также утверждает, что гибель большинства заключённых связана с условиями лагерного содержания — они, по заявлению польской стороны, были вызваны "драматическим экономическим положением польских земель после долгой борьбы за независимость".

— Эти условия одинаково затрагивали российских солдат и польских граждан, — заявили дипломаты.

Отдельный акцент МИД Польши сделал на том, что российская сторона предприняла свои действия в канун запланированных мероприятий по случаю 77-й годовщины Катынского расстрела и седьмой годовщины авиакатастрофы под Смоленском.