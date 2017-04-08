Госдеп США призвал Россию разобраться в ситуации с притеснением геев в Чечне

Государственный департамент США отреагировал на появившиеся в некоторых российских СМИ сообщения о том, что в Чеченской Республике ведётся преследование мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

— Мы выражаем озабоченность в связи с ситуацией в Чечне, откуда поступают многочисленные и заслуживающие доверия сообщения о задержании по меньшей мере ста мужчин из-за их сексуальной ориентации, — заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер.

По мнению представителя Госдепа, российские власти должны обеспечить освобождение всех незаконно задержанных, провести независимое расследование и наказать виновных.

Напомним, о якобы имевших место массовых задержаниях геев в Чеченской Республике 1 апреля сообщила "Новая газета". По данным издания, среди тех, кто подвергся преследованию, есть и представители чеченского исламского духовенства.