Госдеп США осудил референдум по переименованию Южной Осетии в Аланию

Ведомство остаётся при своём мнении о том, что территория республики находится в составе Грузии.

Государственный департамент США осудил решение Южной Осетии провести референдум о переименовании республики в Аланию. Соответствующее заявление пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте.

Кроме того, департамент напомнил, что считает результаты выборов, проведённых в другом регионе — Абхазии — в марте 2017 года, нелегитимными, так как, по его мнению, данная территория принадлежит Грузии.

— Эти незаконные выборы и референдумы проводятся на территории Грузии без согласия правительства Грузии. Соединённые Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и её суверенитет в пределах её международно признанных границ. Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии ясна и последовательна. Эти регионы являются составной частью Грузии, — отмечается в сообщении.