Пентагон намерен поискать "русский след" в химической атаке на Идлиб

Американское военное ведомство намерено провести расследование и выяснить, имела ли Россия какое-то отношение к химической атаке на сирийскую провинцию Идлиб, в результате которого погибли более 80 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам представителей Пентагона, над местом, где распылили газ зарин, местные жители заметили беспилотник, принадлежавший России или Сирии. В конце дня, когда пострадавшие мирные жители собирались в больницу для лечения, дрон вернулся. Вскоре после этого больница попала под удар, что, как считают военные, могло оказаться попыткой скрыть доказательства предыдущей атаки.