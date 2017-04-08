После публикации фото обнажённых коллег двух морпехов выгнали из армии США

Это случилось в связи с расследованием скандала о размещении снимков обнажённых женщин-пехотинцев в Facebook.

Из-за скандала с публикацией в соцсетях фотографий обнажённых женщин-пехотинцев двое военнослужащих уволены из рядов ВС США. Как сообщает агентство The Associated Press, в отношении ещё 20 человек ведётся расследование.

Речь идёт об участниках приватной группы Marines United в Facebook, которые являлись служащими Корпуса морской пехоты США и ветеранами. В этом сообществе публиковались откровенные фото женщин-морпехов. Зачастую снимки сопровождались оскорбительными сексистскими и расистскими комментариями.

— Все действия в соцсетях, которые порочат женщин из морской пехоты или любого морского пехотинца, не являются примером хорошего порядка и дисциплины. Чтобы это доказать, в настоящее время ведётся судебный процесс, — прокомментировал увольнение военнослужащих генерал ВМС США Гленн Уолтерс.