Американские сенаторы предложили сформировать "гибридный трибунал" по Сирии

В состав трибунала должны войти юристы мирового уровня, а также "судьи и другие профессионалы".

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в верхнюю палату конгресса законопроект, который предусматривает создание так называемого "гибридного трибунала" по Сирии, для расследования "военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида".

— Соединённые Штаты должны возглавить международное сообщество в работе по привлечению Башара Асада к ответственности за военные преступления и угнетение сирийского народа на протяжении последних шести лет, — сказал один из авторов документа, демократ Бен Кардин.

Предполагается, что в состав трибунала войдут юристы мирового уровня — как сирийские, так и иностранные, а также "судьи и другие профессионалы". Они должны заняться судебным преследованием лиц, виновных в совершении преступлений в Сирии.