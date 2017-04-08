Охрана министра образования обойдется налогоплательщикам США в $1 млн в месяц

Департамент образования решил приставить к Бетси Девос вооружённых приставов после сообщений об агрессивно настроенных против неё школьниках.

В дополнительные $7,78 млн обойдутся налогоплательщикам США расходы на вооружённую охрану министра образования страны Бетси Девос. Решение закрепить за новым руководителем минобразования охранников было принято после того, как она столкнулась с агрессией со стороны участников акций протеста в одной из школ Вашингтона.

Как сообщает The Associated Press, приставы будут сопровождать Девос с середины февраля 2017 года по сентябрь. Сумма в $7,78 млн является не окончательной, а прогнозируемой, и в случае её исполнения департамент образования в среднем заплатит за охрану министра по $1 млн в месяц.

Сотрудники Службы судебных приставов США, взявшие Девос под охрану, главным образом отвечают за транспортировку заключённых, задержание преступников и защиту свидетелей. Прежде Девос охраняли гражданские служащие министерства из числа отставных сотрудников федеральных правоохранительных органов.

Сама Девос является миллиардером — до недавнего времени она руководила инвестиционной компанией Windquest Group.