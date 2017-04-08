Британского диджея осудили в Тунисе за ремикс с призывом мусульман на молитву

Музыканта обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали.

Британского диджея Dax J приговорили к одному году тюрьмы за использование в своих ремиксах призыва на молитву для мусульман, сообщает Guardian со ссылкой на представителей суда.

— Мы не допустим покушений на наши религиозные чувства, — сказал глава города Набуль Мнауара Кертани.

Известно, что музыкант исполнил данный трек в рамках фестиваля Orbit в одном из ночных клубов Туниса. Заведение, в котором прозвучал ремикс, было закрыто после инцидента. Позже организаторы мероприятия извинились за произошедшее, но указали, что не несут ответственности за звучащие в стенах клуба композиции.

Сам Dax J также попросил прощения за своё поведение.

— Я приношу свои искренние извинения всем, кого я мог оскорбить музыкой, которую исполнил на фестивале Orbit в пятницу в Тунисе. Я не хотел никого расстроить или оскорбить, — сказал британец.