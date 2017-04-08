Кадыров: Действия американцев в Сирии открыли дорогу террористам

На фоне произошедшего особенно разочаровывающим, по мнению чеченского лидера, выглядит отсутствие негативной реакции со стороны мирового сообщества.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко осудил ракетный удар, который американские ВМС нанесли по сирийскому аэродрому "Шайрат". По мнению политика, этот шаг не только идёт вразрез с международным правом, но и открыл дорогу террористам.

— Америка не признаёт международное право. Однако коса может найти на камень. Поводом для агрессии США выбрали инцидент с химической атакой. Но где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? — написал Кадыров на своей странице в "Инстаграме".

Реакция мирового сообщества на произошедшую трагедию также огорчила чеченского лидера.

— Европарламент, который реагирует на каждый чих в России, теперь набрал в рот воды. ПАСЕ делает заявления по сплетням из Чечни, а гибель Сирии и народа её не волнует, — подчеркнул Кадыров.