Кадыров: Действия американцев в Сирии открыли дорогу террористам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко осудил ракетный удар, который американские ВМС нанесли по сирийскому аэродрому "Шайрат". По мнению политика, этот шаг не только идёт вразрез с международным правом, но и открыл дорогу террористам.
США нанесли ракетный удар по Сирии. Есть жертвы. Белый дом заявил, что это "должно стать мощным сигналом не только для Дамаска, но и для всего мира". Это угроза! Америка не признаёт международное право. Однако, коса может найти на камень. Поводом для агрессии США выбрали инцидент с химической атакой. Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду хим. атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры? Теперь о действиях США. Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ щедрый подарок - истощённая армия Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога. США никогда не приносили мир и свободу народам. По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о "сожалении". Европарламент, который реагирует на каждый чих в России, теперь набрал в рот воды. ПАСЕ делает заявления по сплетням из Чечни, а гибель Сирии и народа её не волнует. Евроепутатам нет дела до страданий женщин, стариков, детей. В то же время, российские войска находятся в Сирии на законном основании. России в одиночку удалось сделать то, что не смогли все страны коалиции. Ослаблено ИГ, начат переговорный процесс, освобождаются города, оказывается помощь населению. Складывающаяся сегодня ситуация требует единства нашего народа, понимания попыток врагов России подорвать изнутри ситуацию, вызвать хаос и конфликты. К сожалению, есть и силы, стремящиеся подыграть внешним врагам, спровоцировать беспорядки и волнения. Кровавый теракт в Петербурге в первую очередь преследовал цель вызвать в всеобщую панику, парализовать жизнь в городе. За этим стоят именно враги России. НАТО никогда не будет довольно, пока есть сильная Россия. Но жить с этим диагнозом придется. #ПозорАмерике #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия
— Америка не признаёт международное право. Однако коса может найти на камень. Поводом для агрессии США выбрали инцидент с химической атакой. Но где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? — написал Кадыров на своей странице в "Инстаграме".
Реакция мирового сообщества на произошедшую трагедию также огорчила чеченского лидера.
— Европарламент, который реагирует на каждый чих в России, теперь набрал в рот воды. ПАСЕ делает заявления по сплетням из Чечни, а гибель Сирии и народа её не волнует, — подчеркнул Кадыров.
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