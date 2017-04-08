Двое мужчин в Мюнхене шпионили за голой женщиной при помощи дрона

Решив позагорать на теплом весеннем солнце, девушка забралась на крышу, и этим воспользовались обладатели летательного аппарата.

Мюнхенская полиция разыскивает двух операторов беспилотного летательного аппарата, при помощи которого они шпионили за обнажённой женщиной.

Deutsche Welle пишет, 25-летняя жительница Мюнхена загорала голой на крыше, когда обнаружила, что над ней курсирует подозрительный дрон. Она предпочла одеться и ретироваться с места, а затем, уже спускаясь, наткнулась на двух мужчин, которые как раз разбирали аппарат. От такой неожиданности они быстро покинули район своих наблюдений.

Теперь полиция приступила к расследованию сразу по двум эпизодам: по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и вероятного нарушения Закона о воздушных перевозках Германии (Luftverkehrsgestz).

Отмечается, что в этом году 7 апреля стал самым теплым днём в столице Баварии — воздух в Мюнхене прогрелся до 22 градусов тепла.