Британские власти проведут "Формулу-1" на улицах Лондона ради рекламы Brexit

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Британские власти проведут "Формулу-1" на улицах Лондона ради рекламы Brexit

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Фото: © REUTERS/Jason Reed

Министерство транспорта надеется, что автогонки значительно пополнят бюджет страны.

Власти Великобритании внесут поправки в Конституцию страны в связи с проведением Гран При Формулы-1. В частности, правительство разрешит гонщикам выезжать на дороги общего пользования, сообщает The Sun.

По словам министра транспорта Великобритании Эндрю Джонса, на такой шаг власти пошли ради рекламы Брексита и 100 млн фунтов стерлингов ($124 млн) прибыли, которые принесёт гонка.

— Формула-1 на фоне Лондона будет зрелищной. Это отличная реклама для Великобритании после выхода из состава Европейского Союза. Изменив законодательство, правительство сделало всё, чтобы соревнования прошли в столице, — сказал Джонс.

Когда именно участники Формулы-1 проедут по улицам Лондона, не сообщается. Однако ближайший этап Гран-при Великобритании планируется провести на автодроме Сильверстоун в июле этого года.

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