Google начал разливать собственную водку

Варшавское подразделение компании выпустит ограниченным тиражом партию Old Style Flavoured Vodka, и эта идея восходит к истории кампуса Google в польской столице.

В линейке продукции Google появилась собственная водка. О выпуске этого алкогольного напитка, оснащённого стильной упаковкой, объявило подразделение компании в Варшаве. Здесь находится студия дизайна Redkroft, которая, собственно, и разработала проект упаковки.

На сайте Redkroft сообщается, что водка, которая называется Old Style Flavoured Vodka, выйдет в серию ограниченной партией. Упаковка изготовлена вручную из высококачественного картона, а шелкография на ней стилизована под цвета бренда. Употреблять Old Style Flavoured необходимо только в исключительных случаях.

Идея создания водки связана с историей кампуса Google в Варшаве. Как сообщает компания, Центр инновационных идей Campus Warsaw вписан в комплекс исторических зданий когда-то работавшего там водочного завода Koneser.

— На протяжении десятилетий здание, в котором сейчас находится штаб-квартира кампании, было сердцем водочного завода Koneser, — сообщил Redkroft.