Американского ювелира оштрафовали за клеветнический отзыв в адрес конкурента

Мужчина бездоказательно обвинил своего соперника по бизнесу в хладнокровном воровстве, но подтвердить свои слова не сумел.

34 с половиной тысячи долларов в виде компенсации за моральный ущерб заплатит ювелир Адам Джейкобс из штата Массачусетс за отзыв о конкурирующей фирме. Такое решение, как сообщает телеканал CBS Boston, вынес суд города Куинси.

Ещё в 2013 году мужчина опубликовал на сайте Yelp сообщение, в котором обвинил своего соперника по бизнесу — главу фирмы Stephen Leigh Jewelers Стивена Блумберга — в воровстве.

— Он написал, что мы воры, хладнокровные воры. А я никогда в жизни не был осуждён за что-либо, — рассказал журналистам оскорблённый Блумберг. — Когда вы видите негативный отзыв о какой-либо фирме, то думаете: "Я лучше пойду в другое место".

Поскольку добровольно удалять клеветнический отзыв Джейкобс отказался, пострадавший обратился в суд. Он заявил, что ложные обвинения нанесли серьёзный ущерб его бизнесу. В итоге присяжные признали правоту Блумберга и приговорили его конкурента к выплате компенсации.