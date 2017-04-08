WSJ: Трамп планирует провести кадровые перестановки в Белом доме

В администрации президента США Дональда Трампа в ближайшее время может начаться ряд кадровых перестановок. На такой шаг глава Соединённых Штатов собирается пойти из-за высокого уровня напряжённости среди своих помощников, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Трамп недоволен часто возникающими между сотрудниками Белого дома конфликтами. В частности, президент намеревается заменить руководителя аппарата сотрудников администрации Райнса Прибэса. Вместе с ним свой пост может покинуть и директор Национального экономического совета Гари Кон.
Уйти из Белого дома может ещё один ближайший советник Трампа — Стивен Бэннон. Ранее глава США исключил его из состава Совета национальной безопасности при администрации.
Заместитель пресс-службы Белого дома Линдси Уолтерс заявила агентству Reuters, что статья WSJ содержит ложную информацию и "направлена на отвлечение внимания от успехов, которых добивается администрация США".
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