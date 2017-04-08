Из-за наводнения в Колумбии погибли 102 ребёнка

Обрушившийся на колумбийский горд Мокоа селевой поток унёс жизни 102 детей. Согласно данным Национального управления по рискам катастроф, в общей сложности из-за стихии погибли 314 человек.

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля. Из-за интенсивных дождей в Мокоа вышла из берегов горная река. Ничего не подозревающие спящие жители оказались не готовы к мощному селю.

В результате стихии ранения получили 332 человека. Для захоронения родным в настоящее время выданы тела 247 погибших.

Власти Колумбии собрали данные о 127 пропавших без вести, и сообщается, что в их числе — трое иностранцев: граждане Испании, Германии и Эквадора.