Джордж Клуни отправил соседей на элитный курорт на время ремонта своего особняка

Масштабная реконструкция имения киноактёра началась в 2015 году и завершится в ближайшие месяцы.

Американский актёр Джордж Клуни компенсировал своим соседям неудобства, вызванные ремонтом в его особняке, пишет Daily Mail.

Реконструкция дома четы Клуни на берегу Темзы началась в конце 2015 года. На территории поместья строители установили 12-местный кинотеатр, подземную оросительную систему, плавательный бассейн и теннисный корт.

Соседи актёра пожаловались на постоянный поток грузовиков и тракторов, шум и грязь. Тогда Клуни оплатил паре проживание в фешенебельном отеле, затем отправил Джона и Клэр Гров на отдых на остров Корфу и арендовал для супругов особняк стоимостью 780 тысяч фунтов ($970 тыс.). Ко всему прочему, Клуни подарил соседям пылесос и выплатил компенсацию 45 тысяч фунтов ($56 тыс.).

Американский киноактёр приобрёл своё имение за $9,3 млн в 2014 году после женитьбы на британском адвокате Амаль Аламуддин. В настоящее время пара ожидает рождения близнецов.