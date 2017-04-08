В Техасе пациент клиники угнал реанимобиль и устроил гонки с полицией

В момент совершения преступления юноша был пьян, а при задержании весело смеялся.

18-летний житель Техаса Армандо Винаджа, который проходил лечение в отделении неотложной помощи местной больницы, угнал со двора медучреждения реанимобиль и на скорости 160 километров в час устроил гонки с полицией. Об этом сообщает телеканал ABC.

18-year-old Texas man arrested for stealing an ambulance and taking it on a joyride. https://t.co/O0pXTKVqV6 pic.twitter.com/LgA5ZaeXid — ABC News (@ABC) 8 апреля 2017 г.

По словам полицейских, Армандо был пьян и в целом вёл себя неадекватно. Лишь благодаря счастливой случайности за то время, пока он гнал реанимобиль по улицам города, он не устроил ДТП.

Остановить машину удалось лишь после того, как угонщик ошибся при выполнении поворота и вылетел на газон. После этого Винаджа вынужденно сбросил скорость и угодил в руки блюстителей порядка. Отмечается, что в момент задержания юноша смеялся.

Армандо Винадже уже предъявили обвинение сразу по четырём статьям уголовного кодекса.