Российские военные доставили жителям Алеппо горячую пищу и хлеб

Около полутора тонн хлеба, а также более тысячи порций горячей пищи получили жители густонаселённого микрорайона Шейх-Максуд в сирийском городе Алеппо. Гуманитарную помощь мирным жителям доставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон, сообщил журналистам заместитель начальника отделения центра Ян Ковалёв.

— С каждым разом при проведении подобных акций людей, которые нуждаются в получении гуманитарной помощи, становится всё больше, — отметил Ян Ковалёв.

Длинные очереди мирных жителей микрорайона выстроились после того, как российские военные развернули там полевые кухни. В Шейх-Максуде проживают в основном курды, во время боёв за город они оказались на рубеже боестолкновений между различными группировками боевиков. Многим удалось бежать из района, однако тем, кто не смог выбраться, оставалось только ждать освобождения города от боевиков. При этом рацион жителей состоял только из сухих лепёшек с водой. Теперь сирийцы получают солдатскую кашу с тушёнкой, а лепёшки пекутся из российской муки.