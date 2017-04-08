Неизвестные расстреляли двух полицейских в Ингушетии

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Неизвестные расстреляли двух полицейских в Ингушетии

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Ночью 8 апреля неизвестные напали на экипаж ДПС, расстреляв служебный автомобиль из автоматического оружия. В результате скончались двое сотрудников полиции. Подробности происшествия уточняются.

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