Луценко: Экс-протоиерей похитил реликвии покойного митрополита на $500 тыс.

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Луценко: Экс-протоиерей похитил реликвии покойного митрополита на $500 тыс.

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Фото: Facebook

Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали бывшего протоиерея, который пытался продать за $500 тыс. старинные церковные реликвии. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ценности принадлежали сейчас уже умершему митрополиту Владимиру. Они хранились в доме у его помощника Александра Драбинко.

<p>Фото: Facebook</p>

— Церковные реликвии были похищены из дома личного помощника ныне покойного митрополита Владимира — Александра Драбинко, — написал Луценко.

<p>Фото: Facebook</p>

Бывшего протоиерея задержали ещё 6 апреля во время продажи реликвий. По версии следствия, из дома Драбинко вытащили два сейфа с драгоценностями. По предварительной информации, во время обыска в дома священнослужителя нашли ножи, охотничье оружие и иконы. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт имущества, полученного преступным путём".

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