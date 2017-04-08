Луценко: Экс-протоиерей похитил реликвии покойного митрополита на $500 тыс.

Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали бывшего протоиерея, который пытался продать за $500 тыс. старинные церковные реликвии. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ценности принадлежали сейчас уже умершему митрополиту Владимиру. Они хранились в доме у его помощника Александра Драбинко.

— Церковные реликвии были похищены из дома личного помощника ныне покойного митрополита Владимира — Александра Драбинко, — написал Луценко.

Бывшего протоиерея задержали ещё 6 апреля во время продажи реликвий. По версии следствия, из дома Драбинко вытащили два сейфа с драгоценностями. По предварительной информации, во время обыска в дома священнослужителя нашли ножи, охотничье оружие и иконы. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт имущества, полученного преступным путём".