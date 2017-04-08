По убитым в Ингушетии полицейским было произведено более 60 выстрелов

Преступники подкрались к патрульному автомобилю и открыли шквальный огонь по сотрудникам полиции. При этом полицейские успели среагировать и пытались отстреливаться.

Нападение на правоохранителей произошло ночью в городе Малгобеке Республики Ингушетия на Промышленной улице недалеко от городского отдела полиции. Источник Лайфа в оперативных службах региона сообщил, что нападавшие совершили более 60 выстрелов из автоматического оружия по автомобилю полицейских.

По предварительным данным, двое злоумышленников незаметно приблизились к служебному автомобилю ВАЗ-2110 и расстреляли двух сотрудников полиции. В результате нападения скончались два лейтенанта ДПС: 30-летний Акромат М. и 29-летний Зелимхан К.

В настоящий момент в городе объявлен план "Перехват". На месте расстрела работают сотрудники Следственного комитета республики.