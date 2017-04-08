Лабахуа: Задерживать машины туристов в Абхазии запретили ради россиян

Президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа прокомментировал Лайфу запрет сотрудникам дорожной милиции останавливать машины с иностранными номерами вне стационарных постов ДПС, но за исключением городов и районных центров.

— Предыдущее руководство МВД отменило это, и наши гаишники довольно сильно стали наживаться на приезжих. Так как 90% всех автотранспортных средств из-за рубежа — из России, то в российском сегменте стало формироваться негативное отношение к Абхазии и отдыху на её территории, — отметил он.

По словам Лабахуа, в первую очередь запрет ориентирован на то, чтобы защитить российских туристов от прямого вымогательства со стороны недобросовестных сотрудников ДПС.

— Когда есть доверие от правоохранительных структур, это побуждает автовладельцев более ответственно относиться к своему поведению. Позитив должен рождать позитив, — считает Лабахуа.

Он отметил, что число туристов растёт, а в прошлом году оно достигло максимума, который способны принять в стране.

— Это антикоррупционные действия, направленные на улучшение имиджа Абхазии и на уменьшение напряжённости между отдыхающими и правоохранительными органами, — подчеркнул Лабахуа.