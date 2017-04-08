В Абхазии запретили задерживать автомобили с иностранными номерами

Глава МВД Абхазии Аслан Кобахия распорядился о запрете сотрудникам ГИБДД задерживать и досматривать машины с номерами других стран. Соответствующий указ был подписан, он направлен на сокращение коррупции.

— От российско-абхазской границы туристы долго едут до столицы Абхазии, потому что им на каждом посту приходится кланяться сотрудникам ГАИ. Если они не поймут, то кое-кому за коррупционные проявления придётся надеть наручники, — подчеркнул Кобахия.

Согласно документу, сотрудники ДПС могут досматривать машины с иностранными номерами, только если у них есть соответствующие ориентировки. Вне стационарных постов ДПС, за исключением городов и районных центров, машины досматривать запрещено.