Рогозин назвал "паранойей исключительности" желание США создать суд по Сирии

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в "Твиттере" предложение американских сенаторов сформировать "гибридный трибунал" по Сирии для расследования "военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида". По мнению Рогозина, идея исключительности американского народа, высказанная предыдущим президентом США, привела к тому, что американские власти стремятся всех судить.

— Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать, — написал Дмитрий Рогозин.

Напомним, группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в верхнюю палату конгресса законопроект, который предусматривает создание так называемого гибридного трибунала по Сирии. Предполагается, что суд возглавят юристы мирового уровня из разных стран. Они должны заняться судебным преследованием лиц, виновных в совершении военных преступлений в Сирии. Однако власти США уже делают акцент на то, что намерены судить действующие власти Сирии и конкретно Башара Асада.