Военный эксперт: Создание гибридного трибунала по Сирии — глупость США

Военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал Лайфу предложение американских сенаторов по созданию международного трибунала по Сирии. По мнению специалиста, данный суд не будет способствовать урегулированию конфликта в Сирии. Как и все предыдущие попытки властей США урегулировать сирийский кризис, эта инициатива может привести только к усилению позиций террористов в регионе, отмечает эксперт, и в таком случае встаёт вопрос о необходимости привлечения к подобному трибуналу самих властей США.

— Я полагаю, что создание гибридного трибунала такая же глупость, как и многие другие действия, которые принимаются со стороны США, которые абсолютно не способствуют урегулированию сирийского кризиса, только создают видимость. Обама уже достаточно успешно урегулировал сирийский кризис. Надо в первую очередь в этом трибунале рассмотреть деятельность США, которые наносили удары по госпиталям в разных городах и странах, и рассмотреть, насколько это соответствует американским нормам человечности. Может быть, привлечь к трибуналу президента США, одного или другого, — резюмировал Владимир Евсеев.

Напомним, группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в верхнюю палату конгресса законопроект, который предусматривает создание так называемого гибридного трибунала по Сирии. Предполагается, что эксперты, юристы и судьи от разных стран должны заняться судебным преследованием лиц, виновных в совершении военных преступлений в Сирии. Однако власти США уже делают акцент на то, что намерены судить действующие власти Сирии и конкретно Башара Асада.