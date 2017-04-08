Federbet заподозрил ещё две российские команды в договорном матче

Сотрудников организации смутило большое количество ставок на то, что в пользу хозяев будет забито минимум три гола.

По информации из источников в крупнейшей европейской организации по борьбе с договорными матчами, согласно данным предварительного расследования, матч между нижнекамским "Нефтехимиком" и ульяновской "Волгой", состоявшийся в 2016 году, мог быть договорным.

По информации Лайфа, сотрудников Federbet смутило большое количество ставок на то, что в матче будет забито три и более голов.

Сам матч в итоге закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Следует отметить, что это не первый матч, попавший в поле зрения европейской организации, занимающейся борьбой с договорняками. Ранее генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка рассказывал Лайфу, что, по их мнению, матч ФК "Спартак Нальчик" и ФК "Енисей" был договорным, однако представители обеих команд категорически отвергли все обвинения в нечестной игре.

Кроме того, скандал с договорным матчем ранее разгорелся и в пляжном футболе. Как выяснил Лайф, РФС скрыл договорной матч с участием чемпионов мира по пляжному футболу. Позже факт договорного матча подтвердили игроки обеих команд. При этом капитан сборной России Илья Леонов рассказал Лайфу, что хочет поскорее забыть этот матч как страшный сон.