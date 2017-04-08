Американские врачи выписали лошади рецепт на пиво

Ветеринары штата Джорджия прописали коню по имени Мэк пить каждый день пиво, сообщает Mirror.
Meet Mac, our #IPA loving horse friend! We had a very special visit with him and his owners from #KingsHome today. Mac has a rare condition where he has trouble digesting starch and sweating properly. His vet told him that an ale a day would keep the doctor away, so his sweet owners reached out to us. We've been supplying Mac with a case of IPA every month since. Cheers to a healthy and happy friend! . . . . . . #BeGoodPeople #DrinkGreatBeer #therapyhorse #
Всё началось, когда коня взяла благотворительная организация "Дом короля", которая помогает женщинам и детям, подвергшимся насилию или находящимся в зоне риска. Один из лучших видов помощи, по мнению организации, это верховая езда.
Когда работники взяли Мэка, они обнаружили у него ряд проблем со здоровьем, в частности гормональный дисбаланс: лошадь не могла потеть, что является проблемой для животного такого размера. Ветеринары посоветовали дать Мэку пиво. По мнению специалистов, напиток расширяет поры и помогает потоотделению. К удивлению хозяев, это помогло и укрепило здоровье животного. За год ежедневного употребления напитка здоровье коня улучшилось.
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