Американские врачи выписали лошади рецепт на пиво

За год ежедневного употребления отменного эля у Мэка из штата Джорджия улучшилось здоровье.

Ветеринары штата Джорджия прописали коню по имени Мэк пить каждый день пиво, сообщает Mirror.

Всё началось, когда коня взяла благотворительная организация "Дом короля", которая помогает женщинам и детям, подвергшимся насилию или находящимся в зоне риска. Один из лучших видов помощи, по мнению организации, это верховая езда.

Когда работники взяли Мэка, они обнаружили у него ряд проблем со здоровьем, в частности гормональный дисбаланс: лошадь не могла потеть, что является проблемой для животного такого размера. Ветеринары посоветовали дать Мэку пиво. По мнению специалистов, напиток расширяет поры и помогает потоотделению. К удивлению хозяев, это помогло и укрепило здоровье животного. За год ежедневного употребления напитка здоровье коня улучшилось.