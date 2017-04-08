В Стокгольме приспустили флаги в память о жертвах теракта

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В Стокгольме приспустили флаги в память о жертвах теракта

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В Стокгольме и других городах Швеции на зданиях госучреждений и ряда частных организаций приспустили флаги после произошедшего накануне наезда грузовика на людей в центре города. Об этом сообщают шведские СМИ.

К месту происшествия люди несут цветы, которые оставляют вдоль оцепления, так как одного определённого места для возложения пока нет.

<p>Фото: © Reuters</p>

В результате произошедшего погиб, по официальной информации медиков, один человек, также 15 человек получили ранения. Как сообщалось, водитель на большой скорости выехал на улицу Дроттнинггатан и начал давить людей. По последним данным, в связи с произошедшим задержали троих человек.

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