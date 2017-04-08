По факту убийства полицейских в Ингушетии возбудили уголовное дело

Читайте также

По факту убийства полицейских в Ингушетии возбудили уголовное дело

0

Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

По факту обстрела патрульного автомобиля в Ингушетии было возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону.

— Следственным отделом по городу Малгобек СУ СК России по республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно следствию, патрульный автомобиль с двумя сотрудниками ДПС МВД Игушетии обстреляли в ночь на 8 апреля на улице Промышленная в Малгобеке. В результате нападения полицейские скончались. На месте были обнаружены гильзы от патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!