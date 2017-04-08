В Башкирии школьницу ранили в шею во время стрельбищ в военном клубе

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В Башкирии школьницу ранили в шею во время стрельбищ в военном клубе

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Пострадавшая Милана Б. / Фото: соцсети

Девочка была экстренно доставлена в Нефтекамскую центральную районную больницу и прооперирована.

По информации Лайфа, 11-летняя Милана Б. получила проникающее ранение в шею во время занятий по стрельбе в военно-патриотическом клубе "Бастион". Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, неудачный выстрел произвёл ещё один школьник, 15-летний Ильназ И. По предварительным данным, выстрел был произведён непроизвольно во время выхода школьника на огневую позицию.

— Курсант пытался принять упор лёжа и случайно выстрелил в находившуюся рядом девочку, — сообщил источник. — Во время занятий с детьми присутствовал тренер, майор запаса ВДВ Алмаз С., который сразу после происшествия вызвал скорую и оказал первую помощь.

<p>Стрелявший Ильназ И. крайний слева / Фото: соцсети</p>

В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов изъят пистолет, из которого был произведён выстрел. Самой девочке проведена операция. Сейчас её жизни уже ничего не угрожает. В СУ СК РФ по Республике Башкортостан подтвердили факт произошедшего.

— Следователи уже начали доследственную проверку, — сообщила Лайфу старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Светлана Абрамова.

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