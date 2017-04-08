Фрегат "Адмирал Григорович" вошёл в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко 8 апреля вошёл в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

— С 3 по 5 апреля "Адмирал Григорович" был кораблём-хозяином в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск и принял участие в двустороннем российско-турецком военно-морском учении типа PASSEX, — отмечается в сообщении.

Отметим, что "Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабль вооружён крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31).