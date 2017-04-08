На Украине задержали торговца людьми из Китая

Мужчина вербовал украинок для оказания интимных услуг китайцам. За "работу" он обещал по 6 тысяч долларов в месяц.

Сорокалетний гражданин Китая был задержан в аэропорту украинского города Борисполя. Он пытался переправить двух молодых украинок за пределы страны рейсом Киев — Алма-Ата, передаёт украинский канал "112 Украина".

— В результате проведения предыдущих мероприятий было установлено, что злоумышленник вербовал украинок для оказания услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его страны. За услуги мужчина обещал женщинам платить по шесть тысяч долларов в месяц, — сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПСУ).

На преступника было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие проводит дополнительную проверку, преступнику избирается мера пресечения. Также устанавливаются все возможные лица, причастные к преступлению.