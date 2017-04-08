На трёх станциях столичной подземки поймали людей со следами взрывчатки на руках

На трёх станциях московского метро при прохождении проверочных мероприятий были пойманы пять пассажиров со следами взрывчатых веществ на руках. Все они — выходцы из Киргизии и Казахстана.
— Специальные приборы обнаружили у них на руках и одежде пары и частицы нитроглицерина и тетрила, — заявляют в МВД. — Эти вещества используются как ингредиенты при создании самодельных взрывных устройств.
Мужчин поймали на станциях "Таганская", "Каховская" и "Коломенская".
Сейчас устанавливается, откуда у подозрительных пассажиров на руках оказались следы взрывчатки.
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