Пушков считает, что условия для переговоров США с РФ стали хуже, чем при Керри

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на собственной странице в "Твиттере" ракетный обстрел Сирии со стороны США, а также следующий шаг — желание американских сенаторов провести трибунал над сирийскими властями. По его мнению, все эти действия администрации США привели к тому, что условия для переговоров между Вашингтоном и Москвой стали ещё хуже, чем при предыдущем госсекретаре США — Джоне Керри.

— США впервые нанесли удар по Сирии и заявили о готовности к новым действиям. Условия для переговоров в Москве стали даже хуже, чем при Керри, — написал Алексей Пушков.

Также сенатор провёл аналогию заявленного трибунала с тем, который состоялся после распада Югославии. По мнению Пушкова, американские власти уже составили списки виновных в военных преступлениях, без какого-либо следствия и суда.

— Решения трибунала по Сирии, если он будет создан, известны заранее: они уже составлены, виновные назначены. Был трибунал по Югославии. Видели, — добавил Пушков.