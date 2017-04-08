Жильцы многоэтажки в Москве получили платёжки ЖКХ на 35 тысяч рублей за месяц

Жители многоэтажного дома сообщили в прокуратуру об огромных суммах, указанных в платёжках, и долге ТСЖ перед ресурсоснабжающими компаниями на 18 млн рублей.

Более 50 жильцов дома в районе Северное Чертаново вышли на митинг, на котором заявили о беспределе со стороны жилищной организации. Дом буквально разваливается, несмотря на то что построен в 2003 году. Кроме того, жильцы многоэтажки получили платёжки за коммунальные услуги в марте, где указывается сумма от 27 до 35 тысяч рублей. Кроме того, у ряда местных жителей, несмотря на регулярную оплату услуг ЖКХ, образовался "долг" в размере 100 тысяч рублей за год.

— 104 тысячи рублей — долг за год. Притом что я подхожу к операторам в банке, прошу записать назначение платежа, за что я плачу, это происходит каждый месяц. Мне кажется, ТСЖ берёт цифры с потолка, — рассказала жительница дома Галина Астахова.

При этом состояние дома вызывает множество вопросов и опасений. Хозяйственной частью никто не занимается — грязь на территории, разбитые лестницы, трещины в подземном паркинге и струящаяся сквозь перекрытия вода. Местные жители заявили, что подземный гараж и помещения первого этажа используются незаконно. Дело в том, что жилую часть дома ввели в эксплуатацию в 2003 году, а на нежилую до сих пор нет соответствующих документов.

Собственники квартир отметили, что им самим места в подземном паркинге сдают за 4500 рублей в месяц. Год назад, по их словам, место сдавали за почти за 3000 рублей. Кроме того, в нежилой части есть ещё шиномонтаж, стоматология, ателье по пошиву одежды, которые платят аренду. Также раньше там были парикмахерская и мойка при входе.

— Никто не против арендаторов. Но пока не оформлено это имущество в собственность, нет человека или организации, которые следят за его состоянием. Во-вторых, они не имеют права заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, — отмечают местные жители.

Люди обратились в прокуратуру, жилинспекцию и полицию в просьбой провести проверку по всем фактам нарушений со стороны ТСЖ "Оазис-парк" и его директора Алексея Фёдорова.