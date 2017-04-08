Киевские радикалы покинули здание Россотрудничества

Сотрудники смогли войти, однако все запланированные мероприятия пришлось отменить.

Утром в субботу активисты украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", перекрыли вход в здание Россотрудничества в Киеве, сообщает РИА "Новости". Радикалы не позволили провести в украинской столице акцию "Тотальный диктант".

По словам сотрудника представительства, после того, как мероприятие было решено отменить, националисты покинули место. Полиция, которая следила за инцидентом, уехала.

— Ничего сейчас не происходит. Они сейчас ушли, но мы вынуждены были отменить все мероприятия на сегодня. Обстановка сейчас спокойная, — сообщил он.

Руководство Россотрудничества обсудит возможность подачи заявления в полицию.