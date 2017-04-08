Миллион человек пришли на первый субботник в Москве

Несмотря на выходной и пасмурную погоду, почти миллион жителей Москвы решили не оставаться сегодня дома. Они приняли участие в первом городском субботнике. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, уже в 10:00 на улицы вышло почти миллион человек. Также задействовано свыше 8,2 тысячи единиц техники. Всех участников — школьников, студентов, сотрудников жилищно-коммунальной сферы и других — общегородского субботника обеспечили необходимым инвентарём.

Следующий субботник пройдёт в Москве 29 апреля.